Tesla втрачає позиції в Європі, а покупці все більше віддають перевагу гібридам — звіт CleanTechnica

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Європейський ринок електромобілів переживає значну трансформацію, а позиції Tesla слабшають. Про це йдеться у новому звіті CleanTechnica.

У червні 2025 року продажі електрифікованих автомобілів збільшилися на 23% у порівнянні з минулим роком і сягнули 361 тисячі одиниць. Водночас змінюється розклад сил на ринку: чисті електромобілі (BEV) виросли лише на 16%, тоді як гібриди із підзарядкою (PHEV) показали зростання аж на 40%.

Серед успішних прикладів — BYD Seal U, середньорозмірний SUV у версії PHEV, що став хітом завдяки ціні менше ніж €40 000, 217 к. с. та запасу ходу 80 км на електротязі. Volkswagen Tiguan PHEV також приваблює покупців понад 100 км електричного пробігу та швидкою зарядкою.

Tesla залишається помітним гравцем, але з проблемами. Model Y утримує перше місце з 24 073 реєстраціями в червні, проте продажі Model 3 впали на 48% — лише 10 807 авто.

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Європейські виробники активно відповідають на виклики. Skoda Elroq, компактний і доступніший "родич" Enyaq, отримав 9 825 реєстрацій при стартовій ціні €34 000. Renault 5 разом зі спортивним Alpine A290 досягли 7 788 продажів. Це доводить, що масові бренди здатні пропонувати конкурентні електромобілі без шкоди для інших моделей.

Після трирічного домінування Tesla втратила звання лідера європейського ринку EV. Volkswagen вийшов на перше місце з часткою 11,2%, тоді як Tesla опустилася на четверту позицію з 6,1%. Друге та третє місця посіли BMW і Mercedes-Benz, а BYD швидко розширює свою присутність, досягнувши 4,1%. Volkswagen Group лідирує серед автоконцернів із 27,8% ринку, тоді як Stellantis відстає.

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Зростає й нішевий сегмент — продажі MPV майже подвоїлися завдяки Volkswagen ID.Buzz, що свідчить про зрілість ринку та розширення вибору за межі популярних кросоверів.