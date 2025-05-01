Європейці масово залишають соцмережу Маска X

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Згідно з новим звітом платформи X, опублікованим відповідно до вимог Європейського союзу (Digital Services Act), кількість користувачів соціальної мережі у Європі різко скоротилася, пише Politico.

Від серпня минулого року X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі. Найбільше відтоку зафіксовано у Франції (2,7 мільйона), Польщі (1,8 мільйона) та Німеччині (1,3 мільйона).

Зараз X має близько 95 мільйонів користувачів у Європі, що на 10,5% менше, ніж торік, коли їх було приблизно 105 мільйонів. У деяких країнах падіння ще суттєвіше: у Литві та Люксембурзі кількість користувачів скоротилася на чверть.

Ілон Маск придбав Twitter (згодом перейменований на X) у 2022 році. Його рішення змінити політику платформи та відкрито підтримувати праві рухи як у США, так і в Європі, викликали хвилю критики. Йому закидають, що X посилює поширення дезінформації та мови ненависті.

Від платформи відмовилися чимало відомих користувачів. Серед них — письменник Стівен Кінг, Університет Лідса, газета The Guardian, а також офіційний акаунт міста Париж та багато інших.

Європейська комісія з 2023 року перевіряє, чи X дотримується правил ЄС щодо боротьби з незаконним контентом і фейковими новинами. У липні платформу звинуватили в порушенні закону, але поки не покарали.

Тим часом інший бізнес Маска — Tesla — також переживає труднощі в Європі: за перші два місяці року продажі електромобілів знизилися більш ніж на 50%.