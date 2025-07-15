ЄС тестує прототип додатка для перевірки віку користувачів в інтернеті

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Європейський Союз тестує прототип додатка для перевірки віку в п’яти країнах — Данії, Греції, Іспанії, Франції та Італії. Цей проєкт має допомогти онлайн-платформам краще захищати неповнолітніх та відповідати вимогам Закону про цифрові послуги (DSA).

Новий додаток дозволяє користувачам підтвердити, що їм понад 18 років, перед тим як отримати доступ до контенту для дорослих. Розробники запевняють, що користувачі матимуть повний контроль над своїми даними, а особиста інформація, зокрема вік чи ідентичність, залишиться конфіденційною.

Єврокомісія наголошує, що це лише проміжне рішення — у 2026 році має з’явитися Європейський цифровий гаманець, який надасть громадянам змогу безпечно підтверджувати особу в інтернеті та зберігати цифрові документи.

Хоча сам DSA не встановлює конкретних вимог щодо перевірки віку, платформи зобов’язані захищати фізичний і психічний розвиток неповнолітніх та не допускати їх до шкідливого контенту. Комісія рекомендує платформам обмежити доступ до потенційно небезпечного контенту, зменшити ризики кібербулінгу та уникати дизайну, що викликає залежність.

Окрему увагу в ЄС приділяють сайтам для дорослих. У травні розпочалися розслідування проти Pornhub, Stripchat, XNXX і XVideos через недостатній захист дітей. У майбутньому такі платформи можуть зобов’язати впровадити новий верифікаційний додаток, щоб гарантувати безпеку неповнолітніх у цифровому середовищі.

Нагадаємо, ЄС також хоче обмежити доступ дітей до соцмереж та впровадити "цифровий вік повноліття".