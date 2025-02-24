Євросоюз схвалив 16-й пакет санкцій проти росії, до заборонених товарів потрапили ігрові контролери

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Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції стосуватимуться 48 осіб і 35 організацій, які становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Серед інших заходів — введення заборони на експорт ігрових контролерів, які використовуються для управління бойовими дронами.

Також Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

"Вже три роки Росія безперервно бомбардує Україну, намагаючись вкрасти землю, яка їй не належить. Цей новий раунд санкцій спрямований не лише проти російського тіньового флоту, але й проти тих, хто підтримує експлуатацію небезпечних нафтових танкерів, контролерів відеоігор, які використовуються для пілотування безпілотників, банків, які обходять наші санкції, та пропагандистських засобів масової інформації, які поширюють брехню." – коментує представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Заборона ігрових контролерів входить до пакету обмежень на експорт товарів подвійного призначення, які росія може модифікувати та використовувати на полі бою. До цих обмежень додано: