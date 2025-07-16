Єдиний у світі повний скелет молодого динозавра віком 150 млн років виставили на аукціон

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Аукціонний дім Sotheby’s виставив на продаж єдиний відомий у світі скелет молодого Ceratosaurus nasicornis, оцінивши його в $4-6 мільйонів. Це один із найповніших і найкраще збережених зразків цього роду динозаврів, пише Interesting Engineering.

Цей надзвичайний представник доісторичних хижаків — далекий родич Tyrannosaurus rex, але швидший і спритніший. Його зріст 190 см, а довжина — понад 3 метри. Вперше в історії Sotheby’s представив цей зразок як унікальний приклад роду Ceratosaurus у повному зібраному вигляді.

Скелет складається зі 139 кісткових елементів, включно з майже повністю збереженим черепом. Добре збереглися й інші частини — носовий ріг, видовжені зуби та ряд кісткових пластин уздовж хребта та хвоста.

До речі, відомо лише про три знахідки цього виду динозавра. Скелет уперше знайшли у 1996 році в Bone Cabin Quarry (West), штат Вайомінг — одному з найвідоміших місць палеонтологічних розкопок у США.

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Продаж стане частиною серії аукціонів із природничої історії, які Sotheby’s проводить з 1997 року. Торік дім продав скелет Apex за рекордні $45 мільйонів.

Ceratosaurus жив близько 150 мільйонів років тому, у пізньоюрський період — на етапі активної еволюції, підняття рівня океану та розпаду суперконтиненту Пангея. Тоді на Землі розквітали як хижаки на кшталт Ceratosaurus, так і травоїдні динозаври, як-от Stegosaurus і Apatosaurus.

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Остаточний покупець поки невідомий, але Sotheby’s припускає, що, як і попередні екземпляри, цей скелет, ймовірно, теж потрапить до музею й буде доступним для публіки.