Японія закликала OpenAI не порушувати авторські права на аніме та мангу в Sora 2

Уряд Японії звернувся до компанії OpenAI із проханням утриматися від використання захищених авторським правом матеріалів у сфері аніме та манги. Про це пише IGN з посиланням на ITMedia.

Повідомляється, що міністр уряду, відповідальний за питання штучного інтелекту та інтелектуальної власності, Мінору Кіучі заявив на пресконференції, що ці твори є "незамінними скарбами", якими країна пишається у світі.

Причиною звернення стали численні відео в соцмережах, створені відеогенератором Sora 2, які відтворюють контент японських студій. Значна частина цих згенерованих відеоматеріалів створена у стилі відомих японських франшиз, зокрема DragonBall, Spirited Away та Pokémon.

Японія загалом підтримує розвиток штучного інтелекту як інструменту економічного зростання. Закон про просування ШІ визначає правила використання технологій, включно з питаннями авторського права. Водночас механізми контролю залишаються нечіткими, і японський уряд намагається посилити регулювання.

Депутат Акіхіса Шіодзакі наголосив, що країна має брати на себе провідну роль у формуванні правил, оскільки є виробником аніме, ігор та музики. Також міністр цифрових технологій Масакі Тайра підкреслив необхідність адаптації Sora 2 до японських норм і попередив, що у разі бездіяльності компанії OpenAI можливе застосування правових механізмів.

За даними Reuters, минулого місяця OpenAI повідомила, що надала студіям можливість відмовитися від використання їхніх матеріалів для навчання Sora 2. Водночас невідомо, чи контактувала компанія з японськими правовласниками та які студії скористалися цією опцією.