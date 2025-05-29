Японія працює над проєктом OHISAMA, який передаватиме сонячну енергію з космосу

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Японія проводить важливі дослідження у сфері відновлюваної енергетики, розробляючи проєкт OHISAMA, який передбачає передачу сонячної енергії з космосу на Землю. Про це пише NotebookCheck. Ініціатива, що фінансується японським урядом, може змінити глобальну енергетичну інфраструктуру.

Проєкт OHISAMA створений у 2023 році організацією Japan Space Systems і на сьогодні він має великі перспективи. Проєкт передбачає запуск супутника вагою 180 кг, який обертатиметься навколо Землі на висоті 400 км. Він буде оснащений сонячною панеллю площею 2 м² з накопичувачем, що дозволить збирати енергію та передавати її на Землю у вигляді електромагнітних хвиль. Приймальна станція в японському місті Сува буде оснащена 13 антенами площею 600 м² і вона зможе перетворювати отриману енергію в електрику.

"Ця місія знаменує собою вирішальний крок на шляху до космічних сонячних електростанцій, які забезпечуватимуть чисту енергію незалежно від земної погоди", – заявив Коїчі Ідзічі, консультант Japan Space Systems.

Перші випробування передбачають передачу 1 кВт енергії — достатньо для роботи побутових приладів. Головним викликом є точність передачі: енергія повинна потрапити у приймальне поле шириною 40 км при швидкості 28 000 км/год.

Якщо проєкт буде успішним, то в майбутньому масштабні геостаціонарні системи зможуть видавати до 1 ГВт енергії, що достатньо для живлення сотень тисяч будинків. Проте початкові випробування повинні підтвердити точність приймання наземних станцій і ефективність перетворення енергії.

Японія прагне довести ефективність цієї технології, що може прокласти шлях до створення масштабних орбітальних сонячних електростанцій.