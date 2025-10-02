Старі смартколонки Google Home отримають інтеграцію з Gemini

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Google оголосила, що всі колонки Google Home і смартдисплеї Nest за останні 10 років отримають підтримку Gemini, пише 9to5Google.

Нововведення дозволить спілкуватися з асистентом у більш природній формі: команди не потрібно чітко формулювати, контекст зберігається під час діалогу, а змінювати запит можна навіть посеред фрази. Асистент також отримав 10 нових голосів із природнішою інтонацією та менш "роботизованим" звучанням.

Підтримку Gemini отримають такі пристрої:

Google Home (2016)

Google Home Mini (2017)

Google Home Max (2017)

Nest Mini (2019)

Nest Wifi point (2019)

Nest Audio (2020)

Google Home Speaker (2026)

Nest Hub (2018)

Nest Hub (2019)

Nest Hub (2nd gen, 2021)

Функція Gemini Live, яка забезпечує живий діалог у реальному часі без повторного виклику "Hey Google", буде доступна лише на Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Hub (2-го покоління) та новій Google Home Speaker. Для цього потрібна підписка Google Home Premium.

Розгортання Gemini для колонок і дисплеїв стартує наприкінці жовтня.