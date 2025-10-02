Старі смартколонки Google Home отримають інтеграцію з Gemini

Google оголосила, що всі колонки Google Home і смартдисплеї Nest за останні 10 років отримають підтримку Gemini, пише 9to5Google.
Нововведення дозволить спілкуватися з асистентом у більш природній формі: команди не потрібно чітко формулювати, контекст зберігається під час діалогу, а змінювати запит можна навіть посеред фрази. Асистент також отримав 10 нових голосів із природнішою інтонацією та менш "роботизованим" звучанням.
Підтримку Gemini отримають такі пристрої:
- Google Home (2016)
- Google Home Mini (2017)
- Google Home Max (2017)
- Nest Mini (2019)
- Nest Wifi point (2019)
- Nest Audio (2020)
- Google Home Speaker (2026)
- Nest Hub (2018)
- Nest Hub (2019)
- Nest Hub (2nd gen, 2021)
Функція Gemini Live, яка забезпечує живий діалог у реальному часі без повторного виклику "Hey Google", буде доступна лише на Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Hub (2-го покоління) та новій Google Home Speaker. Для цього потрібна підписка Google Home Premium.
Розгортання Gemini для колонок і дисплеїв стартує наприкінці жовтня.