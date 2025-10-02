Українська правда
Старі смартколонки Google Home отримають інтеграцію з Gemini

Старі смартколонки Google Home отримають інтеграцію з Gemini
Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
2 жовтня, 15:14
Google оголосила, що всі колонки Google Home і смартдисплеї Nest за останні 10 років отримають підтримку Gemini, пише 9to5Google.

Нововведення дозволить спілкуватися з асистентом у більш природній формі: команди не потрібно чітко формулювати, контекст зберігається під час діалогу, а змінювати запит можна навіть посеред фрази. Асистент також отримав 10 нових голосів із природнішою інтонацією та менш "роботизованим" звучанням.

Підтримку Gemini отримають такі пристрої:

  • Google Home (2016)
  • Google Home Mini (2017)
  • Google Home Max (2017)
  • Nest Mini (2019)
  • Nest Wifi point (2019)
  • Nest Audio (2020)
  • Google Home Speaker (2026)
  • Nest Hub (2018)
  • Nest Hub (2019)
  • Nest Hub (2nd gen, 2021)

Функція Gemini Live, яка забезпечує живий діалог у реальному часі без повторного виклику "Hey Google", буде доступна лише на Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Hub (2-го покоління) та новій Google Home Speaker. Для цього потрібна підписка Google Home Premium.

Розгортання Gemini для колонок і дисплеїв стартує наприкінці жовтня.

Google Штучний інтелект Google Home Gemini
