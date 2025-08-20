Поповнення каталогу Game Pass у другій половині серпня 2025

Microsoft оприлюднила список ігор, які доєднаються до каталогу PC/Xbox Game Pass у другій половині серпня 2025 року.
Вже доступно:
Blacksmith Master (Game Preview) (ПК)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Керуйте власною середньовічною кузнею в грі Blacksmith Master і контролюйте весь процес від видобутку руди та дорогоцінних каменів до проектування та продажу готової продукції.
Void/Breaker (ПК)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Адреналіновий roguelite-шутер від першої особи, в якому гравець опиняється у пастці ворожого ШІ, змушений битися, помирати й починати знову. Гра пропонує динамічні перестрілки, різноманіття білдів та руйнування оточення.
Persona 4 Golden (Хмара, консолі та ПК)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Пориньте в історію дорослішання, яка відправляє головного героя та його друзів у подорож, розпочату ланцюжком серійних убивств. Всесвітньо відома Persona 4 Golden обіцяє незабутні пригоди, значущі зв'язки та душевні переживання, які можна розділити з друзями.
Незабаром:
Herdling (Хмара, Xbox Series X|S та ПК) – 21 серпня
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Доступно з першого дня з Game Pass! Відправляйтеся у велику експедицію горами з табуном милих звірів, піднімаючись гірською стежкою, стикаючись із моторошними небезпеками та несподіваними перешкодами, і прокладаючи собі шлях до таємниці на вершині.
Gears of War: Reloaded (Хмара, Xbox Series X|S та ПК) – 26 серпня
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Доступно з першого дня з Game Pass! Gears of War повертається на базі нового Unreal Engine. Гра містить весь контент, випущений після виходу оригінальної гри, включаючи бонусну кампанію, карти для багатокористувацького режиму, а також персонажів і косметичні елементи.
Dragon Age: The Veilguard (Хмара, Xbox Series X|S та ПК) – 28 серпня
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Давні божества вирвалися на волю, і лише об’єднавши команду з семи унікальних супутників, можна зупинити їхню загрозу. На гравців чекають насичені боями рівні, система комбо-умінь, глибока кастомізація персонажа та вибір, який впливає на історію.
Поповнення каталогу Game Pass Standard:
- Goat Simulator Remastered
31 серпня каталог покинуть:
- Ben 10 Power Trip
- Borderlands 3
- Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay
- Sea of Stars
- This War of Mine: Final Cut