Поповнення каталогу Game Pass у другій половині серпня 2025

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Microsoft оприлюднила список ігор, які доєднаються до каталогу PC/Xbox Game Pass у другій половині серпня 2025 року.

Вже доступно:

Blacksmith Master (Game Preview) (ПК)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Керуйте власною середньовічною кузнею в грі Blacksmith Master і контролюйте весь процес від видобутку руди та дорогоцінних каменів до проектування та продажу готової продукції.

Void/Breaker (ПК)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Адреналіновий roguelite-шутер від першої особи, в якому гравець опиняється у пастці ворожого ШІ, змушений битися, помирати й починати знову. Гра пропонує динамічні перестрілки, різноманіття білдів та руйнування оточення.

Persona 4 Golden (Хмара, консолі та ПК)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Пориньте в історію дорослішання, яка відправляє головного героя та його друзів у подорож, розпочату ланцюжком серійних убивств. Всесвітньо відома Persona 4 Golden обіцяє незабутні пригоди, значущі зв'язки та душевні переживання, які можна розділити з друзями.

Незабаром:

Herdling (Хмара, Xbox Series X|S та ПК) – 21 серпня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Доступно з першого дня з Game Pass! Відправляйтеся у велику експедицію горами з табуном милих звірів, піднімаючись гірською стежкою, стикаючись із моторошними небезпеками та несподіваними перешкодами, і прокладаючи собі шлях до таємниці на вершині.

Gears of War: Reloaded (Хмара, Xbox Series X|S та ПК) – 26 серпня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Доступно з першого дня з Game Pass! Gears of War повертається на базі нового Unreal Engine. Гра містить весь контент, випущений після виходу оригінальної гри, включаючи бонусну кампанію, карти для багатокористувацького режиму, а також персонажів і косметичні елементи.

Dragon Age: The Veilguard (Хмара, Xbox Series X|S та ПК) – 28 серпня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Давні божества вирвалися на волю, і лише об’єднавши команду з семи унікальних супутників, можна зупинити їхню загрозу. На гравців чекають насичені боями рівні, система комбо-умінь, глибока кастомізація персонажа та вибір, який впливає на історію.

Поповнення каталогу Game Pass Standard:

Goat Simulator Remastered

31 серпня каталог покинуть: