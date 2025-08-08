Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

У 2024 році відбулося певне падіння обсягів виторгу IT-бізнесу — найбільші українські компанії галузі знизили сукупний дохід на -3,4% відносно показників 2023 року.

Як йдеться у дослідженні YouControl щодо доходів топ-1000 українських компаній, сфери інформаційних технологій та телекомунікацій продовжили повільну втрату позицій у структурі великого бізнесу, знизивши частку в доходах з 1,1% до 1% кожна.

Зазначається, що лідерами за сукупним обсягом чистих прибутків топ-1000 став нафтогазовий та аграрний сектори економіки (57 і 38 млрд грн), тоді як відносні показники рентабельності продажу виявились максимальними у секторах реклами і маркетингу (32%), телекомунікацій (22%), меблевій промисловості (14%) та IT (13%).

"Доходи компаній з топ-1000 за 2024 рік помірно зросли у номінальному вираженні. Загальний дохід найбільших підприємств становив майже 8,2 трлн грн, що номінально на 15% більше, ніж у 2023 році (7,2 трлн грн). З урахуванням тогорічної інфляції в 12%, реальний приріст обороту великого бізнесу є досить низьким, хоча і лишається в позитивній зоні — це свідчить про сповільнення росту доходів великого бізнесу", — пояснив фінансовий аналітик YouControl та професор Роман Корнилюк.

Роман Корнилюк, фінансовий аналітик YouControl та професор КНЕУ

За його словами, порівнюючи результати ренкінгу 1000 найдохідніших компаній за 2024 рік з минулим випуском, можна стверджувати, що фіксується номінальне скорочення доходів різних великих гравців бізнесу — наприклад, із сегменту оптової торгівлі (темпи падіння доходів становили -7%), вугільної промисловості (-12%), наукових досліджень (-54%), готельно-ресторанного бізнесу (-24%), а найбільші IT-компанії знизили сукупний дохід на -3,4% відносно показників 2023 року.

Повідомляється, що за обсягом чистих доходів у ренкінгу 1000 найбільших компаній України перше місце зайняла електроенергетика — майже 1,4 трлн грн або 16,7% від загальних доходів топ-1000, яка за підсумками 2024 року обійшла нафтогазовий сектор, залишивши його на другому місці (15,4%). Далі за обсягом реалізованої продукції йде роздрібна торгівля, частка якої в доходах знизилась до 9,6% з 10,6%, і сільське господарство (8,9%), яке обігнало харчову промисловість (8,4%).

Скриншот з сайту youcontrol.market

На думку фінансового аналітика YouControl, тренд на сповільнення росту реальних доходів топ компаній у 2024 році за рядом ознак продовжився і в І півріччі 2025 року, що пояснюється вичерпанням "ефекту відскоку" від макроекономічного дна першого року великої війни та відсутністю суттєвих драйверів подальшого відновлення.

"Навіть такий результат можна вважати позитивним на фоні триваючої зовнішньої агресії. Воєнний 2024 рік негативно вплинув на найбільші компанії України, особливо у B2C-сегменті. Пришвидшення темпів зростання цін та несприятливі демографічні фактори зумовили зниження частки в доходах великих компаній у сфері торгівлі, телекому, IT. Головним стабілізуючим чинником для великого бізнесу лишаються держвидатки в рамках воєнної економіки", — зазначив Роман Корнилюк.

За словами фінансового аналітика та професора КНЕУ, позитивним трендом 2024 року, який дає певні надії на економічне майбутнє, став вихід на стійку траєкторію росту сфери машинобудування та електроніки, фармацевтики, легкої промисловості, а також відновлення позицій в топ-1000 таких традиційних "локомотивних" секторів як електроенергетика, сільське господарство, харчопром, хімпром та металургія.

Нагадаємо, що у 2024 році IT-компанії GlobalLogic, EPAM, Luxoft, Intellias і Softserve отримали найбільший виторг, увійшовши у топ-20 найбільших українських компаній за фінансовими показниками. Найбільше заробила EPAM — її чистий прибуток у 2024 році сягнув 1,67 млрд грн (EPAM Systems) та 838 млн грн (EPAM DIGITAL). GlobalLogic отримала 652,97 млн грн прибутку, Luxoft — 263, 57 млн грн, Intellias — 300,7 млн грн, а Softserve — 209,8 млн грн (Softserve Technologies) та 18,4 млн грн (Softserve Digital).

