В Україні розробили матрицю оподаткування віртуальних активів: що вона передбачає

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила комплексний документ — "Матрицю оподаткування віртуальних активів", яка має стати основою для формування податкової політики у сфері цифрових активів в Україні.

Матриця класифікує віртуальні активи на кілька основних груп: токени електронних грошей (EMT), токени з прив’язкою до активів (ART), а також інші — включно з децентралізованими валютами, NFT і сервісними токенами. Це дозволяє встановити диференційовані підходи до оподаткування залежно від економічної сутності активу.

Окрему увагу приділено оподаткуванню доходів фізичних осіб. Серед ключових викликів — анонімність транзакцій, відсутність податкових агентів, складність підтвердження витрат, високі курсові коливання криптовалют і низька податкова обізнаність серед інвесторів. Пропонується гнучке оподаткування — або за чистим доходом, або за валовою виручкою — з можливістю застосування спрощеного декларування та фіскальних пільг для дрібних учасників.

Запропонована в документі базова ставка податку становить 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) плюс 5% військового збору. Водночас передбачена можливість застосування пільгових ставок — 5% або 9% — відповідно до Податкового кодексу України, зокрема для операцій з токенами, прив’язаними до валютних цінностей або банківських металів.

Документ також містить рекомендації щодо оподаткування таких операцій, як майнінг, стейкінг, airdrop, хардфорки, а також спеціальні положення для активів, набутими до вступу в дію відповідного законодавства. Запроваджуються критерії для визначення моменту виникнення доходу, методи обліку витрат (включно з FIFO), а також підходи до обліку курсових різниць.

Важливим є визначення умов застосування податку на додану вартість (ПДВ): передбачено, що транзакції з криптовалютою не оподатковуються ПДВ, якщо йдеться про обмін на фіат або інші токени, але підлягають ПДВ у випадку продажу товарів або послуг за криптовалюту.

Розроблена система також відповідає вимогам майбутньої європейської звітності — DAC8 та Crypto-Asset Reporting Framework, які передбачають обов’язкову фіскальну звітність про операції з криптоактивами.