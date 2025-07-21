Yahoo! Japan зобов’яже всіх працівників використовувати ШІ у своїй щоденній роботі

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Yahoo! Japan почне вимагати, аби усі 11 тисяч співробітників компанії почали використовувати штучний інтелект у повсякденній роботі. Таким чином японська компанія хоче подвоїти продуктивність працівників до 2028 року, пише TechRadar.

У межах нової стратегії компанія хоче зробити штучний інтелект звичним елементом у дослідженнях, ведені документації зустрічей, управлінні, аналітиці тощо. Таким чином Yahoo! Japan хоче, щоб співробітники більше фокусувалися на мисленні та комунікації вищого рівня, а не на рутинних щоденних завданнях.

Згідно з внутрішніми підрахунками компанії, 30% робочого часу співробітники витрачають на такі завдання, як пошук, складання чернеток та рутинна документація, з чим може впоратися штучний інтелект. Для цього також розробляють внутрішні інструменти, як-от SeekAI, що допомагають з веденням витрати та пошуком даних.

Нова стратегія передбачає, що впровадження штучного інтелекту допоможе не лише зі скороченням витрат, а з підвищенням продуктивності. В результаті цього, ШІ повинен буде стати стандартним інструментом у роботі працівників Yahoo! Japan, а не заміняти їх, що є одним з головних занепокоєнь працівників компаній по всьому світу.

До речі, згідно з попередніми дослідженнями, лише 16% вважають, що штучний інтелект є корисним у їх роботі й лише 8% працівників американських компаній використовують ШІ на щоденній основі. Ще раніше генеральний директор Anthropic заявляв, що ШІ протягом наступних 5 років підвищить безробіття на 10-20%, а дослідження LinkedIn показало, що нова технологія вже має негативний вплив на початкові робочі посади.