Xiaomi тестує спортивну версію електрокросовера YU7 на Нюрбургрингу

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Xiaomi розпочала випробування спортивної версії свого електричного кросовера YU7 на легендарному автодромі Нюрбургринг, пише ArenaEV.

Ця модель може отримати назву YU7 GT. За даними китайських джерел, компанія відмовиться від традиції використовувати позначення Ultra для найпотужніших авто, як це було у випадку з седаном SU7.

Якою б не була остаточна назва, новинка отримає той самий силовий агрегат, що й SU7 Ultra: 1548 кінських сил та 1770 Нм крутного моменту. Серед зовнішніх особливостей — 21-дюймові колеса та шестипоршневі жовті гальмівні супорти. Дизайн залишається досить стриманим для спорткара: розширені колісні арки, збільшений даховий спойлер та більші повітрозабірники у нижній частині бампера. Проте через щільне камуфлювання більшість деталей поки залишаються прихованими.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Очікується, що Xiaomi представить YU7 GT до кінця 2025 року, а перші поставки почнуться у другому кварталі 2026-го. У компанії, без сумніву, планують офіційно випробувати новинку на Нюрбургрингу та встановити новий рекорд серед позашляховиків.

Нагадаємо, що в червні 2025 року седан SU7 Ultra вже став найшвидшим серійним електромобілем, який подолав трасу Нюрбургринг. Його прототип ще у жовтні 2024-го встановив абсолютний рекорд серед чотиридверних авто на цьому ж німецькому кільці. Тепер компанія прагне повторити успіх в сегменті SUV.