Xiaomi відкликає понад 116 тисяч електромобілів SU7 через проблеми з автопілотом

Xiaomi оголосила про відкликання 116 877 електромобілів SU7, випущених із лютого 2024 по серпень 2025 року. Причина — недоліки в системі допомоги водію, які можуть завадити їй своєчасно розпізнавати ситуації на дорозі та попереджати водія. Про це пише South China Morning Post.

Державне управління з регулювання ринку Китаю вказує на "недостатню здатність розпізнавання" функцій автопілота, через що машина може запізно попередити водія або не зреагувати в нетипових дорожніх ситуаціях.

Компанія усуватиме помилку безплатними оновленнями прошивки "по повітрю", не вимагаючи від власників відвідувати сервіс. За даними галузевого центру CATARC, станом на липень у Китаї вже доставлено понад 305 000 електромобілів SU7, тож відкликання торкнеться понад третину парку. Після новини акції Xiaomi в Гонконгу знизилися на 0,3%.

Тиск на виробника посилився після смертельної аварії у березні 2025 року в провінції Аньхой. Тоді SU7 у режимі допомоги водієві врізався у відбійник, і троє пасажирів загинули. Розслідування показало, що система просила водія взяти кермо лише за дві секунди до удару, що викликало сумніви щодо її надійності та рекламних обіцянок.

Після цього Міністерство промисловості запровадило моніторинг дорожніх тестів і застерегло автокомпанії від перебільшення можливостей автопілота.

Аналітики вважають, що нинішній відгук хоч і може охолодити попит, водночас демонструє готовність Xiaomi швидко реагувати й виправляти недоліки, аби зберегти довіру до свого першого серійного електрокара та нового кросовера YU7.