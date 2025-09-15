Xiaomi пропускає Xiaomi 16 і переходить до серії Xiaomi 17, щоб краще конкурувати з iPhone

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Xiaomi вирішила випустити свій новий флагманський смартфон цього місяця, одночасно оновивши бренд, щоб краще конкурувати з Apple на ринку преміальних смартфонів. Про це повідомляє Bloomberg.

Замість звичайного циклу запуску компанія пропускає покоління Xiaomi 16 і відразу переходить до серії Xiaomi 17, включаючи Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max, повторюючи моделі iPhone. Співзасновник і генеральний директор Лей Цзюнь зазначив, що Xiaomi прагне конкурувати зі смартфонами Apple, які давно вважаються стандартом преміального сегмента.

Президент Xiaomi Лу Вейбінг заявив, що компанія п’ять років тому розпочала стратегію "преміумізації", орієнтуючись на iPhone: "Apple все ще видатна, але ми впевнені у нашій здатності конкурувати".

Аналітики відзначають, що Xiaomi зміцнює позиції в преміальному сегменті та на ринку електромобілів, що дає компанії впевненість у конкуренції з американським лідером. До речі, у першій половині 2025 року 10% смартфонів Xiaomi у Китаї коштували понад $600, тоді як у 2019 році цього майже не було.