Xiaomi поставить 100 000 електромобілів YU7 у 2025 році, відбираючи частку у Tesla Model Y — прогноз Deutsche Bank

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Xiaomi нещодавно офіційно представила свій новий електричний SUV YU7, який націлений стати серйозним конкурентом Tesla Model Y на ринку Китаю. Продажі YU7 мають стартувати в липні 2025 року. Як пише CNEVPost, посилаючись за прогнози Deutsche Bank, компанія планує поставити близько 100 000 одиниць цього електромобіля до 2025 року.

Разом з седаном SU7, якого планують доставити 280 000 одиниць, загальний обсяг продажів електрокарів Xiaomi у 2025 році може сягнути 380 000. Це навіть перевищує ціль, озвучену генеральним директором компанії Лей Цзюнем у березні — 350 000 одиниць.

Xiaomi збільшує виробництво. Завод у Пекіні вже працює у дві зміни, а другу частину заводу хочуть закінчити до червня 2025 року, щоб краще справлятися з попитом. Але наразі виробляти машини все ще складно: люди, які замовили SU7, чекають на авто від 40 до 50 тижнів.

Щодо YU7, то він буде доступним у трьох комплектаціях. Базова версія має значні переваги: запас ходу 835 км завдяки батареї на 96,3 кВт·год, що значно більше, ніж у Tesla Model Y RWD, яка забезпечує 593 км на одному заряді. YU7 також більший за свого конкурента. Автомобіль майже 5 метрів завдовжки та має більш просторий салон. Проте, попри більшу вагу, розгін до 100 км/год у базовій версії залишається таким самим — 5,88 секунди.

Ключова перевага YU7 — це підтримка 800-вольтової архітектури, яка дозволяє додати 620 км пробігу всього за 15 хвилин. Лей Цзюнь відкрито заявив, що YU7 створено для конкуренції з Tesla Model Y, і запевнив, що його автомобіль є "значно кращим".

У 2026 році, коли виробництво Xiaomi вийде на повну потужність, конкуренція на ринку електрокарів в Китаї ще більше загостриться.

До речі, попри позитивні прогнози на 2025 рік, наразі продажі електричних авто Xiaomi впали. Причиною падіння стали наслідки аварії, у якій загинули троє людей, а також скандал навколо SU7 Ultra. Понад 300 клієнтів хочуть скасувати замовлення через оманливу рекламу конструкції капота. Xiaomi заявляла про повітряні канали для покращення аеродинаміки, але виявилось, що вони фальшиві.