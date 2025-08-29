Samsung і Apple пригрозили Xiaomi судом через образливу рекламу

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple та Samsung надіслали юридичні повідомлення та погрожують судом Xiaomi в Індії через рекламу китайської компанії, яка зневажає або принижує продукти двох провідних техгігантів, пише Android Police.

Ця суперечка розпочалася після запуску смартфонів Xiaomi 15 в Індії. Китайська компанія розпочала рекламну кампанію, зосереджену на порівнянні з iPhone 16 Pro Max, камеру якого назвали "милою", у той час, як Xiaomi 15 Ultra описують як "справжню знахідку".

У квітні цього року Xiaomi націлилася й на Samsung. Китайська компанія провела рекламну кампанію як у друкованих виданнях, так і у соціальних мережах, що принижувала можливості розумних телевізорів Samsung.

Що цікаво, Xiaomi робить це на ринку, де Samsung та Apple домінують. Південнокорейська компанія є лідером за продажами смартфонів та має 14,5% ринку. Компанія з Купертіно відповідає за 7,5%. І хоча Xiaomi випереджує за продажами iPhone, у сегменті преміальних пристроїв китайська компанія має лише 1%, у той час, як дві інші — 95%.