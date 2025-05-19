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Xiaomi інвестує $7 млрд у розробку чипів протягом 10 років

Xiaomi інвестує $7 млрд у розробку чипів протягом 10 років
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
19 травня, 10:29
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Xiaomi планує вкласти щонайменше 50 млрд юанів (приблизно $7 млрд) у розробку чипів протягом наступного десятиліття, починаючи з 2025 року. Про це повідомляє Reuters, поспілкувавшись з представником Xiaomi.

Засновник Xiaomi Лей Цзюнь повідомив, що на створення мобільного процесора XringO1 компанія вже витратила 13,5 млрд юанів. Над проєктом працює понад 2500 фахівців.

Нові інвестиції мають зміцнити позиції Xiaomi на ринку мобільних процесорів і посилити контроль над ключовими технологіями на тлі зростання конкуренції у сфері смартфонів і електромобілів.

Технології Бізнес Xiaomi Чипи
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