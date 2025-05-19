Xiaomi інвестує $7 млрд у розробку чипів протягом 10 років

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Xiaomi планує вкласти щонайменше 50 млрд юанів (приблизно $7 млрд) у розробку чипів протягом наступного десятиліття, починаючи з 2025 року. Про це повідомляє Reuters, поспілкувавшись з представником Xiaomi.

Засновник Xiaomi Лей Цзюнь повідомив, що на створення мобільного процесора XringO1 компанія вже витратила 13,5 млрд юанів. Над проєктом працює понад 2500 фахівців.

Нові інвестиції мають зміцнити позиції Xiaomi на ринку мобільних процесорів і посилити контроль над ключовими технологіями на тлі зростання конкуренції у сфері смартфонів і електромобілів.