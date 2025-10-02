Xiaomi б’є рекорди з постачання електромобілів — понад 40 000 за місяць

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Xiaomi EV, автомобільний підрозділ китайського гіганта, оголосив про новий рекорд — понад 40 000 поставлених електрокарів у вересні 2025 року. Це вперше компанія перетнула таку позначку за місяць, що свідчить про стрімке нарощування виробничих потужностей.

Xiaomi SU7

Успіх пояснюється величезним попитом на перші дві моделі бренду. Седан Xiaomi SU7, представлений у березні 2024 року, одразу став конкурентом Tesla Model 3, а запуск електрокросовера YU7 у червні 2025 року ще більше підігрів інтерес. Результат — черги, які розтягуються на місяці. За поточними оцінками, очікування на SU7 сягає 38 тижнів, а на YU7 — до 48 тижнів. Тобто нові покупці навряд чи отримають авто раніше наступного року.

Вересневий показник перевищив попередній рекорд серпня (36 396 машин), що свідчить про стабільне зростання. Китайські ЗМІ зазначають, що досягти цього вдалося завдяки різкому збільшенню виробничих можливостей компанії.

Xiaomi YU7

Водночас ситуація для Xiaomi залишається непростою. З одного боку, рекордні продажі доводять популярність моделей і зростання довіри до бренду. З іншого — надто довге очікування може змусити клієнтів звернутися до конкурентів, які доставляють швидше. Додатковим фактором ризику стали проблеми з автопілотом, через які компанія відкликала 116 тисяч автомобілів.

Також тиск на виробника посилився після смертельної аварії у березні 2025 року в провінції Аньхой. Тоді SU7 у режимі допомоги водієві врізався у відбійник й троє пасажирів загинули.

Попри труднощі, Xiaomi є чим пишатись. Для порівняння, Tesla подолала планку у 40 000 авто на місяць лише у 2020 році, через вісім років після виходу Model S. Xiaomi ж вийшла на цей рівень всього за рік після дебюту свого першого електромобіля. Це дозволяє компанії претендувати на місце серед лідерів ринку та підтверджує її амбіції конкурувати на світовій арені.