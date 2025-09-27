Xiaomi 17 Pro та 17 Pro Max залишаться ексклюзивом для Китаю – інсайдер

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Xiaomi нещодавно представила нову флагманську серію смартфонів Xiaomi 17, яка позиціонується як конкурент лінійки iPhone 17. Продажі стартували лише в Китаї, тоді як про глобальні продажі цих смартфонів нічого не повідомлялось. Однак, як пише NotebookCheck, вже з'явилась інсайдерська інформація, згідно з якою на міжнародному ринку офіційно буде доступна тільки одна модель із серії.

Як повідомив в X польський інсайдер Каспер Скржипек, глобальну версію отримає лише базова модель Xiaomi 17. За його словами, це підтверджує аналіз коду HyperOS 3, де згадується міжнародна модифікація тільки цієї моделі. Натомість Xiaomi 17 Pro та 17 Pro Max у коді відсутні, що свідчить про можливу відсутність планів компанії випускати їх за межами Китаю.

Особливістю нових моделей Xiaomi 17 Pro та Pro Max є наявність додаткового дисплея на задній панелі, що відрізняє їх від більшості сучасних смартфонів. Цей дисплей може використовуватися як видошукач для селфі, панель керування музикою чи віджетами, а також для відображення сповіщень. Окрім цього, компанія представила офіційний чохол у стилі Game Boy з фізичними кнопками, який перетворює ці смартфони на портативну ігрову консоль.

Смартфони Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max з додатковим екраном Xiaomi

Серія флагманів Xiaomi традиційно ділиться на моделі, що виходять на міжнародний ринок, і ті, що залишаються ексклюзивом для Китаю. Так, Mi 10 Ultra та Xiaomi 12S Ultra не отримали глобального релізу, тоді як Mi 11 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 14 Ultra та Xiaomi 15 Ultra офіційно продавалися за межами Китаю.

У лінійці Pro ситуація подібна: Mi 11 Pro, Xiaomi 14 Pro та Xiaomi 15 Pro залишилися лише для внутрішнього ринку, тоді як Mi 10 Pro, Xiaomi 12 Pro і Xiaomi 13 Pro були доступні міжнародно.

Ситуації, коли глобально була доступна тільки базова флагманська модель виробника, поки не було. Якщо дані польського інсайдера підтвердяться, то це буде першим подібним рішенням Xiaomi.