Xiaomi 17 Pro та Pro Max матимуть дисплей біля камери та чип Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi показала дизайн майбутніх флагманів Xiaomi 17 Pro та 17 Pro Max, які стануть першими смартфонами з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Особливу увагу привертає дисплей на задній панелі

Тизер компанії підтверджує попередні чутки щодо екрана, розташованого біля основної камери смартфонів. Xiaomi називає його Magic Back Screen. На цьому дисплеї буде показуватися час. Крім того, його можна використовувати для власних фото через основну камеру, відображення інформації з додатків та інших функцій.

Це вже вдруге коли китайська компанія проводить подібний експеримент після того, як у 2021 році додала 1,1-дюймовий AMOLED-дисплей на задню панель Mi 11 Ultra. Проте новий дисплей Xiaomi 17 Pro та 17 Pro Max матиме більше можливостей, повний перелік яких розкриють вже під час презентації.

Заразом нові флагмани стануть першими у світ смартфонами, що отримають нещодавно анонсований процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 та вже притаманну камеру розроблену у співпраці з Leica.

Нагадаємо, що Xiaomi спеціально вирішила пропустити лінійку Xiaomi 16 та одразу перейти до Xiaomi 17, аби краще конкурувати з нещодавно представленими iPhone 17 та 17 Pro і Pro Max.