Презентація Xiaomi 17 відбудеться 25 вересня 2025 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

25 вересня у Китаї пройде презентації, де Xiaomi представить нові смартфони Xiaomi 17, 17 Pro та 17 Pro Max, які компанія анонсувала нещодавно. Заразом буде представлено планшети Pad 8.

Всі три смартфони отримають процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Стандартна модель, яку описують як "найпотужніший стандартний флагман в історії Xiaomi", матиме акумулятор 7000 мА·год та зарядку потужністю 90 Вт.

Xiaomi 17 Pro, який компанія описує як "найдосконаліший малогабаритний флагман Xiaomi у сфері технологій обробки зображень" отримає акумулятор ємністю 6300 мА·год зі зарядкою 100 Вт. 17 Pro Max, що стане "найпотужнішим флагманом" матиме акумулятор 7500 мА·год та зарядку 100 Вт. Всі смартфони також отримають безпровідну зарядку.

На додачу до смартфонів, Xiaomi ще представить нові планшети Pad 8 та Pad 8 Pro, що отримають 11,2-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 3,2K та частотою оновлення 144 Гц. Pad 8 матиме чип Snapdragon 8s Gen 4, а Pad 8 Pro — Snapdragon 8 Elite. Обидва планшети постачатимуться з акумуляторами на 9200 мА·год та 67 Вт зарядкою.

Нагадаємо, раніше Xiaomi оголосила, що пропустить лінійку Xiaomi 16 та одразу перейде до 17, оскільки хоче краще конкурувати з Apple, яка нещодавно представила iPhone 17.