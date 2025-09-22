Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Презентація Xiaomi 17 відбудеться 25 вересня 2025 року

Презентація Xiaomi 17 відбудеться 25 вересня 2025 року
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
22 вересня, 12:38
0

25 вересня у Китаї пройде презентації, де Xiaomi представить нові смартфони Xiaomi 17, 17 Pro та 17 Pro Max, які компанія анонсувала нещодавно. Заразом буде представлено планшети Pad 8.

Всі три смартфони отримають процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Стандартна модель, яку описують як "найпотужніший стандартний флагман в історії Xiaomi", матиме акумулятор 7000 мА·год та зарядку потужністю 90 Вт.

Xiaomi 17 Pro, який компанія описує як "найдосконаліший малогабаритний флагман Xiaomi у сфері технологій обробки зображень" отримає акумулятор ємністю 6300 мА·год зі зарядкою 100 Вт. 17 Pro Max, що стане "найпотужнішим флагманом" матиме акумулятор 7500 мА·год та зарядку 100 Вт. Всі смартфони також отримають безпровідну зарядку.

На додачу до смартфонів, Xiaomi ще представить нові планшети Pad 8 та Pad 8 Pro, що отримають 11,2-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 3,2K та частотою оновлення 144 Гц. Pad 8 матиме чип Snapdragon 8s Gen 4, а Pad 8 Pro — Snapdragon 8 Elite. Обидва планшети постачатимуться з акумуляторами на 9200 мА·год та 67 Вт зарядкою.

Нагадаємо, раніше Xiaomi оголосила, що пропустить лінійку Xiaomi 16 та одразу перейде до 17, оскільки хоче краще конкурувати з Apple, яка нещодавно представила iPhone 17.

Смартфони Xiaomi Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень