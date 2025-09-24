Від €649: Xiaomi 15T та Xiaomi 15T Pro дебютували на глобальному ринку

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Xiaomi офіційно представила два нових смартфони на глобальному ринку — Xiaomi 15T та Xiaomi 15T Pro. Вони досить схожі за характеристиками, мають камери розроблені спільно з Leica та цінники у €649 та €799 відповідно за версії з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища.

Головною новинкою став Xiaomi 15T Pro, який й отримав найкращий набір характеристик. Смартфон має алюмінієву рамку, захисне скло Corning Gorilla Glass 7i та захист від води та пилу IP68. Він буде доступний у кольорах Mocha Gold, Gray та Black.

Головний акцент компанія робила на потрійній системі камер — стандартний сенсор Light Fusion 900 на 50 МП, додаткова 12 МП надширококутна, а також нова 50 МП телефотокамера Leica 5X Pro, що забезпечує 5-кратний оптичний зум та стабілізацію. Спереду розташована 32 МП фронтальна камера.

У Xiaomi 15T Pro встановлено найбільший дисплей серед смартфонів компанії — 6,83 дюйма. Його рамки стали на 27% тоншими порівняно з 14T Pro. Екран підтримує роздільну здатність 1,5К, частоту оновлення 144 Гц і забезпечує пікову яскравість у 3200 ніт.

Xiaomi 15T Pro працює на 3-нм процесорі MediaTek Dimensity 9400+, який забезпечує приріст продуктивності CPU на 12%, а GPU — на 41%. Потужність ШІ-обробки зросла на 20%. Смартфон отримав акумулятор ємністю 5500 мА∙год зі швидкою зарядкою 90 Вт (50% за 15 хвилин) та бездротовою зарядкою на 50 Вт.

Молодша версія, Xiaomi 15T, має той самий дисплей та акумулятор, що й Pro-модель, але заряджається повільніше — з потужністю 67 Вт. Камери тут скромніші: телефотооб’єктив без п’ятикратного зуму, а сенсор використано Light Fusion 800 замість Light Fusion 900.

Ще одна відмінність стосується процесора: у Xiaomi 15T використано MediaTek Dimensity 8400-Ultra замість 9400+. Водночас смартфон зберіг дизайн із захистом від води й пилу. До речі, обидва пристрої отримали цікаву функцію — Xiaomi Offline Communication. Вона дозволяє здійснювати офлайн-дзвінки: до 1,9 км на 15T Pro та до 1,3 км на 15T.