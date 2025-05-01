Xbox підвищує ціни на консолі, контролери та ігри по всьому світу

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Microsoft оголосила про глобальне підвищення рекомендованих цін на консолі Xbox Series S/X, контролери та нові ігри. Зміни торкнуться більшості ринків, включно з Європою, Великою Британією та Австралією.

Базова Xbox Series S на 512 ГБ подорожчала з $299.99 до $379.99, а Series X на 1 ТБ — зі $499.99 до $599.99. Модель Series S з 1 ТБ коштує тепер $429.99, Series X без дисководу — $549.99. Спеціальна модель Series X Galaxy Black на 2 ТБ отримала цінник $729.99.

Подорожчали й аксесуари: бездротовий контролер тепер коштує $64.99, гарнітура — $119.99. Окремі нові ігри від Xbox цієї осені зростуть у ціні до $79.99, як і деякі ігри для Nintendo Switch 2.

Ціна на підписку Xbox Game Pass залишається без змін.

До речі, Sony також заявила про подорожчання цін на свої консолі, але ціни на периферію та ігри залишились без змін.