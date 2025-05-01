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Xbox підвищує ціни на консолі, контролери та ігри по всьому світу

Xbox підвищує ціни на консолі, контролери та ігри по всьому світу
Microsoft Xbox
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
1 травня, 17:05
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Microsoft оголосила про глобальне підвищення рекомендованих цін на консолі Xbox Series S/X, контролери та нові ігри. Зміни торкнуться більшості ринків, включно з Європою, Великою Британією та Австралією.

Базова Xbox Series S на 512 ГБ подорожчала з $299.99 до $379.99, а Series X на 1 ТБ — зі $499.99 до $599.99. Модель Series S з 1 ТБ коштує тепер $429.99, Series X без дисководу — $549.99. Спеціальна модель Series X Galaxy Black на 2 ТБ отримала цінник $729.99.

Подорожчали й аксесуари: бездротовий контролер тепер коштує $64.99, гарнітура — $119.99. Окремі нові ігри від Xbox цієї осені зростуть у ціні до $79.99, як і деякі ігри для Nintendo Switch 2.

Ціна на підписку Xbox Game Pass залишається без змін.

До речі, Sony також заявила про подорожчання цін на свої консолі, але ціни на периферію та ігри залишились без змін.

Ігри Консолі Xbox Microsoft
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