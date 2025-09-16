Додаток Xbox збиратиме ігри з усіх сервісів в одному місці

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Після кількох місяців тестування Microsoft випустила оновлення Xbox-додатка для ПК та портативних консолей на Windows 11, яке дозволяє збирати ігри з різних платформ, як-от Steam, Epic Games Store та інші, в єдиній бібліотеці.

Програма автоматично визначатиме встановлені лаунчери, серед яких також GOG і Battle.net, та додаватиме наявні ігри. Крім того, у налаштуваннях користувачі зможуть увімкнути або вимкнути показ ігор з інших магазинів.

На сторінці гри в додатку Xbox користувачі зможуть або відкрити платформу, з якої вона була встановлена (наприклад, Steam), або одразу запустити саму гру, що автоматично активує відповідний лаунчер.

Заразом останні запущені ігри з усіх крамниць відображатимуться у боковій панелі "Найновіше", де швидко можна запустити одну з останніх ігор. На додачу до цього, "Моя бібліотека" також відображатиме встановлені додатки.

"Ця нова вкладка у "Моїй бібліотеці" об’єднує сторонні програми та вітрини в одному зручному місці, підтримуючи об’єднану ігрову бібліотеку, щоб ви могли знаходити, завантажувати та запускати ігри з різних місць, не перемикаючись між програмами чи робочим столом", — йдеться в оголошенні Microsoft.