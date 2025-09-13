xAI звільнила понад 500 співробітників, які працювали над розвитком Grok

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія xAI звільнила щонайменше 500 працівників зі свого найбільшого підрозділу — команди з анотації даних, яка займалася класифікацією та контекстуалізацією сирих даних для навчання штучного інтелекту Grok.

Як повідомляє Business Insider, співробітників поінформували про скорочення ввечері 12 вересня електронною поштою, де йшлося про звільнення групи універсальних ШІ-тренерів.

Звільненим пообіцяли виплату заробітної плати до завершення контрактів 30 листопада, але доступ до внутрішніх систем компанії було припинено одразу після повідомлення.

У коментарі Reuters xAI послалася на публікацію в X, де оголосила про набір спеціалізованих ШІ-тренерів замість універсальних. В компанії заявили, що планують збільшити команду спеціалістів у 10 разів і шукають фахівців з науки, технології, інженерії та математики (STEM). Нові працівники мають надавати високоякісні вхідні дані, мітки та анотації за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, а також збирати та створювати власні дані у форматах тексту, аудіо та відео.

До слова, раніше повідомлялося, що компанія xAI подала до суду на колишнього співробітника через крадіжку секретів пов’язаних з Grok. Також у липні стало відомо, що xAI тренувала Grok на обличчях своїх співробітників.