xAI Маска планує випустити гру, створену за допомогою ШІ, до кінця 2026 року
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
6 жовтня, 13:17
Ілон Маск розповів, що його компанія xAI планує випустити гру, згенеровану штучним інтелектом, до кінця 2026 року.

Він повідомив про це у відповіді на допис користувача Х DogeDesigner, який опублікував згенероване відео ігрового процесу, зазначивши, що "у майбутньому Grok динамічно генеруватиме відеоігри"

Поки що невідомо, як саме Grok використовуватиметься у процесі створення гри, але xAI позиціонує свої розробки як крок до інтеграції генеративного ШІ в розважальні продукти.

Використання штучного інтелекту для створення ігор вже тривалий час є "гарячою темою" для обговорень в соціальних мережах. Влітку користувач Х Desimulate оприлюднив GIF зі згенерованим "ігровим процесом" фентезі-гри від першої особи у 2D-стилі.

Соло-розробник Dominick John надихнувся цим і створив власну гру в подібній стилістиці — Project Shadowglass. Це імерсивна пригода зі стелс-елементами, що розгортається у темному фентезійному королівстві. Гра виглядає настільки автентично, що автору довелося доводити коментаторам, що вона не згенерована ШІ.

