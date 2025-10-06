xAI Маска планує випустити гру, створену за допомогою ШІ, до кінця 2026 року

Ілон Маск розповів, що його компанія xAI планує випустити гру, згенеровану штучним інтелектом, до кінця 2026 року.
Він повідомив про це у відповіді на допис користувача Х DogeDesigner, який опублікував згенероване відео ігрового процесу, зазначивши, що "у майбутньому Grok динамічно генеруватиме відеоігри"
Поки що невідомо, як саме Grok використовуватиметься у процесі створення гри, але xAI позиціонує свої розробки як крок до інтеграції генеративного ШІ в розважальні продукти.
Використання штучного інтелекту для створення ігор вже тривалий час є "гарячою темою" для обговорень в соціальних мережах. Влітку користувач Х Desimulate оприлюднив GIF зі згенерованим "ігровим процесом" фентезі-гри від першої особи у 2D-стилі.
Соло-розробник Dominick John надихнувся цим і створив власну гру в подібній стилістиці — Project Shadowglass. Це імерсивна пригода зі стелс-елементами, що розгортається у темному фентезійному королівстві. Гра виглядає настільки автентично, що автору довелося доводити коментаторам, що вона не згенерована ШІ.