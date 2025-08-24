Компанія xAI оприлюднила відкритий вихідний код чат-бота Grok 2.5

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, оприлюднила відкритий код моделі штучного інтелекту Grok 2.5 на платформі відкритого коду Hugging Face. Про це Маск повідомив у соцмережі X, зазначивши, що Grok 2.5 була найкращою моделлю компанії у 2024 році. За його словами, наступна версія — Grok 3 — також буде відкрита приблизно через пів року.

The @xAI Grok 2.5 model, which was our best model last year, is now open source.



Grok 3 will be made open source in about 6 months. https://t.co/TXM0wyJKOh — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2025

Наразі актуальною версією є модель Grok 4, яка була представлена у липні цього року. xAI назвала її "найпотужнішою моделлю ШІ у світі". Водночас модель, як повідомляється, перед відповідями на спірні запити посилається на дописи Ілона Маска у соцмережі X.

Раніше Grok привертав увагу через суперечливу поведінку: чат-бот висловлював недовіру демократам США, критикував голлівудських керівників єврейського походження та порівняв себе з Гітлером. Пізніше xAI вибачилась за "жахливу" поведінку чат-бота Grok, пояснивши це невдалим оновленням його коду.