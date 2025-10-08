xAI Маска залучить $20 мільярдів — більше ніж очікувалося

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

xAI, стартап зі штучного інтелекту Ілона Маска, отримає $20 мільярдів інвестицій. Це більше, ніж планували спочатку, завдяки участі NVIDIA та кількох інших компаній, повідомляє Bloomberg.

Новий раунд фінансування включає власний капітал, зокрема $2 мільярди від NVIDIA, та борг у компанії спеціального призначення (SPV), яка закупить процесори NVIDIA та здасть їх в оренду стартапу Маска. xAI, своєю чергою, використає нові чипи у проєкті Colossus 2 — найбільшому центрі обробки даних компанії, що розташований у місті Мемфіс, штат Теннессі.

Фінансування xAI розділиться на близько $7,5 млрд власного капіталу та до $12,5 млрд боргу у межах SPV. Закуплені компанією чипи дадуть в оренду xAI на п'ять років, що дозволить фінансистам з Волл-стріт окупити свої інвестиції. Як відзначає видання, унікальна структура угоди, підтримана графічними процесорами, а не компанією, може стати платформою для технологічних фірм, які прагнуть зменшити борговий ризик.

Попри нові інвестиції та попередній раунд фінансування цього року, у межах якого xAI отримала $10 мільярдів, стартап Ілона Маска й надалі потребуватиме мільярди доларів, оскільки витрачає близько $1 млрд на місяць. Маск, з-поміж іншого, намагається залучити свої інші компанії, включно зі SpaceX, до інвестицій. Пізніше цього року акціонери Tesla також голосуватимуть за те, чи варто інвестувати в xAI.

xAI не єдина компанія, що потребує значних фінансових ресурсів та процесорів. Зокрема раніше цього тижня OpenAI оголосила, що закуплятиме ШІ-прискорювачі в AMD на десятки мільярдів доларів та потенційно може отримати 10% акцій виробника чипів. Загалом розробник ChatGPT планує потратити до $1 трильйона на розбудову інфраструктури штучного інтелекту.