Топменеджери компаній Маска звільняються через вигорання та політику мільярдера — FT

Протягом останнього року багато топменеджерів компаній Ілона Маска звільнилися через його політичну активність і високі вимоги. Це стосувалося як ключових співробітників Tesla, так і команди штучного інтелекту xAI, повідомляє Financial Times.

Нещодавно у Tesla звільнилися ключові члени команди продажів у США, відділу акумуляторів та силових агрегатів, зв'язків з громадськістю, члени команди розробки роботів Optmius та штучного інтелекту, а також директор з інформаційних технологій. Подібна ситуація відбувалася й в xAI, звідки з різницею у тиждень пішов фінансовий директор та головний юрисконсульт.

FT поспілкувалося з понад десятком нинішніх та колишніх співробітників компаній Маска, що загалом налічують понад 140 тисяч працівників. Допоки чимало людей покидали компанії на хороших умовах аби взяти перерву чи започаткувати власні стартапи, було й багато тих, які пішли через вигорання чи невдоволення стратегією та політикою мільярдера.

"Єдина постійна річ у світі Ілона — це те, як швидко він змінює своїх заступників", — сказав один із радників мільярдера. "Навіть рада директорів жартує, що є звичайний час, а є "час Tesla". Це робоча етика у стилі цілодобової кампанії. Не всім це підходить".

Генеральний юрисконсульт xAI Роберт Кіл, що покинув свою посаду у серпні після 16 місяців у компанії, опублікував відео, згенероване штучним інтелектом, на якому адвокат у костюмі кричить, перекидаючи лопатою розплавлене вугілля. Він підписав його "Я люблю своїх малюків і не бачу їх достатньо". Колишній фінансовий директор стартапу, Майк Лібераторе, пропрацював три місяці у стартапі Маска перш ніж перейти до OpenAI, вказуючи на важкий графік роботи у пості в LinkedIn.

Високопоставлені співробітники заявили, що напруженість Маска загострилася зі запуском ChatGPT наприкінці 2022 року. Працівники вважають, що суперництво мільярдера з Семом Альтманом з OpenAI є причиною додаткового тиску на весь персонал.

"Ілон має проблеми з ChatGPT і витрачає кожну хвилину, намагаючись витіснити Сема з бізнесу", — сказав один нещодавно високопоставлений співробітник.

Іншими причинами є політична діяльність Ілона Маска, зокрема тісні зв'язки з Дональдом Трампом та підтримка ультраправих провокаторів у США та Європі. Деякі співробітники бояться складних розмов зі своїми родинами про поляризуючі погляди Маска на все — від прав трансгендерів до нещодавнього вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.

Ситуацію погіршило й те, як Маск керував Tesla. Після звільнення 14 тисяч працівників у квітні 2024 року та скасування проєкту дешевого електромобіля за $25 тис., багато керівників і менеджерів залишили компанію. Наприклад, Даніель Хо, який працював над дешевим авто, тепер приєднався до Waymo, що розвиває автономні таксі від Google.

FT зазначає, що більшість колишніх співробітників компаній Маска бояться його критикувати через можливу помсту. Винятком став Джорджо Балестрієрі, який пропрацював у Tesla вісім років і публічно заявив, що Маск завдав "величезної шкоди місії Tesla та здоров’ю демократичних інституцій". Ще один колишній працівник анонімно додав, що якщо людина відчуває, що її моральний компас підказує залишити компанію мільярдера, це вже не зміниться.