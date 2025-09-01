Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

xAI Маска подала до суду на колишнього співробітника через крадіжку секретів про Grok

xAI Маска подала до суду на колишнього співробітника через крадіжку секретів про Grok
xAI Grok
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
1 вересня, 11:24
0

Компанія Ілона Маска xAI звинувачує колишнього працівника Сючена Лі у викраденні конфіденційної інформації та комерційних секретів, пов’язаних з ШІ-платформою Grok. Про це йдеться у позові, поданому до суду наприкінці серпня, пише Engadget. 

За даними xAI, Лі перед звільненням скопіював документи з робочого ноутбука на власні пристрої та "вжив заходів, щоб приховати сліди", зокрема перейменовував і стискав файли та видаляв історію браузера. У компанії заявляють, що викрадені дані стосуються "передових технологій, які перевершують ChatGPT та інші продукти" і можуть дати конкурентам перевагу, заощадивши "мільярди доларів і роки розробки".

Після цього Лі нібито попросив xAI викупити його пакет акцій на суму близько $7 млн, а потім приєднався до OpenAI. У позові компанія вимагає тимчасового судового припису, який зобов’яже колишнього співробітника передати всі особисті пристрої й хмарні сховища та повернути конфіденційні матеріали. Також xAI прагне тимчасово заборонити Лі працювати в OpenAI або будь-якій іншій компанії до повернення даних.

Позов подано на тлі "війни за таланти" між провідними компаніями ШІ. Наприклад Meta пропонувала працівникам OpenAI компенсаційні пакети до $300 млн за перехід. Також нещодавно компанія xAI подала позов до OpenAI та Apple, звинувачуючи їх у спробі створити монополію на ринку ШІ.

Технології Штучний інтелект OpenAI xAI
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні