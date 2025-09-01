xAI Маска подала до суду на колишнього співробітника через крадіжку секретів про Grok

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія Ілона Маска xAI звинувачує колишнього працівника Сючена Лі у викраденні конфіденційної інформації та комерційних секретів, пов’язаних з ШІ-платформою Grok. Про це йдеться у позові, поданому до суду наприкінці серпня, пише Engadget.

За даними xAI, Лі перед звільненням скопіював документи з робочого ноутбука на власні пристрої та "вжив заходів, щоб приховати сліди", зокрема перейменовував і стискав файли та видаляв історію браузера. У компанії заявляють, що викрадені дані стосуються "передових технологій, які перевершують ChatGPT та інші продукти" і можуть дати конкурентам перевагу, заощадивши "мільярди доларів і роки розробки".

Після цього Лі нібито попросив xAI викупити його пакет акцій на суму близько $7 млн, а потім приєднався до OpenAI. У позові компанія вимагає тимчасового судового припису, який зобов’яже колишнього співробітника передати всі особисті пристрої й хмарні сховища та повернути конфіденційні матеріали. Також xAI прагне тимчасово заборонити Лі працювати в OpenAI або будь-якій іншій компанії до повернення даних.

Позов подано на тлі "війни за таланти" між провідними компаніями ШІ. Наприклад Meta пропонувала працівникам OpenAI компенсаційні пакети до $300 млн за перехід. Також нещодавно компанія xAI подала позов до OpenAI та Apple, звинувачуючи їх у спробі створити монополію на ринку ШІ.