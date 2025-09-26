xAI Маска подала до суду на OpenAI за крадіжку секретів і переманювання кадрів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія штучного інтелекту xAI, заснована Ілоном Маском, подала новий позов проти OpenAI, звинувачуючи конкурента у систематичному викраденні комерційних таємниць, повідомляє Engadget.

Позов, поданий у федеральний суд Каліфорнії 24 вересня 2025 року, стверджує, що OpenAI наймала колишніх працівників xAI для отримання доступу до конфіденційної інформації про технології, зокрема про ШІ-чатбот Grok та стратегії розгортання дата-центрів.

У позові йдеться про "глибоко тривожну модель" неправомірного схиляння працівників xAI до порушення договорів про конфіденційність і копіювання коду на особисті пристрої, які потім використовувалися в OpenAI. Зокрема, звинувачуються інженери Сючен Лі та Джиммі Фрейчур, а також старший фінансовий директор, який нібито передав інформацію щодо швидкого розгортання дата-центрів.

OpenAI відкидає звинувачення, заявляючи, що це чергова спроба тиску з боку Маска. Ця справа є частиною довгої серії судових позовів і суперечок між Ілоном Маском та OpenAI, які тривають кілька років і охоплюють, зокрема, питання антимонопольного законодавства та перетворення OpenAI у прибуткову компанію.

xAI вимагає від суду компенсації збитків, усунення викрадених матеріалів із систем OpenAI та навіть видалення моделей, створених із порушенням інтелектуальної власності xAI. Судові процеси тривають, і сторони готуються до довготривалої боротьби у суді.