xAI Маска випустила нову модель для агентного програмування

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Стартап Ілона Маска xAI запустив нову модель штучного інтелекту для агентного кодування grok-code-fast-1, яка дозволяє ШІ автономно виконувати завдання програмування. Модель позиціонується як "швидка та економна" і націлена на спрощення повсякденного кодування.

Grok-code-fast-1 доступна безплатно обмежений час для обраних партнерів, серед яких GitHub Copilot і Windsurf. За словами xAI, модель відрізняється високою продуктивністю у компактному форматі та низькими витратами на використання, що робить її універсальним інструментом.

Модель може автоматично писати код, виправляти помилки та пропонувати оптимізації, що робить її корисною для розробників із різним рівнем досвіду. xAI зазначає, що grok-code-fast-1 добре працює з популярними мовами програмування та інтегрується з різними середовищами розробки.

Конкуренти xAI, зокрема OpenAI та Microsoft, також розвивають подібні інструменти. У травні Microsoft представила GitHub Copilot як агент для програмування, а CEO компанії Сатья Наделла заявив, що 20–30% коду в Microsoft створюється ШІ. OpenAI у червні зробила доступним Codex для користувачів ChatGPT Plus.

Нагадаємо, раніше цього тижня компанія Ілона Маска xAI подала позов проти Apple та OpenAI у федеральний суд Техасу, звинувачуючи їх у змові для обмеження конкуренції на ринку ШІ. xAI стверджує, що конкуренти намагалися обмежити доступ до своїх платформ і партнерств, щоб перешкодити виходу нових продуктів.