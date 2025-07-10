xAI Ілона Маска представила нову модель чат-бота Grok 4 та щомісячну підписку

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

xAI, компанія Ілона Маска з розробки штучного інтелекту, представила дві нових флагманських моделі, Grok 4 та Grok 4 Heavy, що повинні конкурувати з майбутньою GPT-5 від OpenAI. На додачу до цього представили щомісячну підписку вартістю у $300, повідомляє TechCrunch.

"Щодо академічних питань, Grok 4 кращий за рівень доктора філософії з усіх предметів, без винятків. Часом йому може бракувати здорового глузду, і він ще не винайшов нових технологій чи відкрив нову фізику, але це лише питання часу", – сказав Ілон Маск під час презентації.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

xAI заявляє, що Grok 4 має передову продуктивність у кількох тестах, включно з Humanity's Last Exam, що вимірює здатність штучного інтелекту відповідати на тисячі запитань з математики, гуманітарних та природничих наук. Згідно з представленим графіком, Grok 4 набрав 25,4% у тесті, випередивши Gemini 2.5 Pro від Google та o3 від OpenAI.

Друга представлена модель, Grok 4 Heavy, має ще більшу продуктивність. За словами Маска, Heavy запускає кількох агентів для одночасної роботи над проблемою, а потім усі вони порівнюють свою роботу "як навчальна група", з метою знайти найкращу відповідь.

Разом з двома моделями, xAI також представляє план передплати SuperGrok Heavy, що коштуватиме $300 на місяць. Підписники зможуть отримати ранній доступ до Grok 4 Heavy, а також до подальших нових функцій та продуктів, які представлятиме компанія. Допоки Маск не перший, хто представляє підписку для ШІ, його пропозиція поки що є найдорожчою й обходить пропозиції від OpenAI, Google, Anthropic та інших.

Заразом xAI заявляє, що у серпні буде представлено модель штучного інтелекту для кодування, мультимодальний агент у вересні та модель генерації відео у жовтні. Вже представлена Grok 4 також буде доступна через API, аби залучити розробників для створення додатків, та чи потрібна буде комусь модель, що вихваляє Гітлера, покаже лише час.