World of Tanks запускає подію з Wolfenstein

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У World of Tanks стартує кросовер із культовою серією Wolfenstein від MachineGames. З 2 по 13 жовтня 2025 року гравці зможуть взяти участь у спеціальному випуску Бойової перепустки: Wolfenstein, що принесе у гру персонажів франшизи, нові елементи кастомізації та перший німецький важкий танк VIII рівня з подвійною гарматою — Zwilling.

У межах події до гри приєднаються п’ять персонажів Wolfenstein, озвучених оригінальними акторами. Серед них — легендарний Вільям Дж. Бласковіц і його ворог Вільгельм Deathshead Штрассе, доступні через прогресію глав. Додаткові набори відкриють доступ до Ані Оліви, Кароліни Беккер та Фрау Енгель.

Zwilling, переобладнаний силами Опору, поєднує швидке прицілювання, міцну броню та маневровість, а його подвійні гармати дозволяють вести як залповий, так і точний вогонь. Машина отримала 3D‑стиль Götterfaust, що відображає бруталістську естетику Wolfenstein із характерними індустріальними деталями.

Пройшовши всі 40 етапів основної лінії винагород, гравці отримають ексклюзивні деколі, написи, стилі та самого Бласковіца як командира. Подія також пропонує тематичні набори й спеціальні місії, що дозволяють розблокувати ще більше контенту у стилі Wolfenstein.