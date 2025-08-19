Українська правда
World of Tanks: HEAT – новий танковий action від Wargaming
19 серпня, 23:00
У рамках gamescom 2025 Opening Night Live студія Wargaming презентувала новий танковий action World of Tanks: HEAT.

World of Tanks: HEAT – це динамічний Hero Action 10 на 10, у якому гравці беруть на себе роль агентів, що керують експериментальними сучасними танками. Тобто це такий Overwatch / Battlefield, але на танках. Набагато динамічніший і сучасніший ніж класичний World of Tanks.

Кожен агент та його бойова машина у грі виконують якусь роль – захисника "танка", снайпера, розвідника. Кожну з машин можна налаштувати під власний завдяки сучасним системам озброєння, броньовим модулям та здібностями. Звісно ж, будуть і візуальні покращення.

Події гри відбуваються в альтернативній часовій лінії після Другої світової війни, з використанням спеціалізованих технологій.

Розробники адоптували під танкові бої класичні шутерні режими – Kill Confirmed, Domination, Conquest. Напочатку у грі буде доступно шість агентів з власними унікальними танками, згодом їх кількість буде зростати. Як і усі ігри серії World of Tanks нова World of Tanks: HEAT буде безплатною.

World of Tanks: HEAT створена на новому власному рушії Wargaming і буде доступна на ПК (через Wargaming Game Center та Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S та Steam Deck. Це перший одночасний повноцінний кросплатформний реліз Wargaming з підтримкою кроспрогресії. Гра матиме українську локалізацію.

