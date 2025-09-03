У World of Tanks вийшло найбільше в історії гри оновлення 2.0

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Відбувся реліз найбільшого в історії World of Tanks оновлення 2.0. Воно додає 16 нових танків XI рівня, оновлений "Гараж" та інтерфейс користувача, сюжетний PvE-режим з цілком новою мапою, а також інші покращення.

Кожен із 16 нових танків отримав унікальну ігрову механіку та вперше інтегрує нову систему прогресії. Оновлення 2.0 також включає масштабний ребаланс понад 350 танків, а Wargaming обіцяє в майбутньому додавати ще більше машин.

Що гравці побачать одразу, так це оновлений "Гараж", який тепер стає танковим заводом, де машини збираються, оснащуються та стоять готові до бою. Його супроводжує оновлений інтерфейс, що став простішим, функціональнішим та інформативнішим. Всі зміни в інтерфейсі, та будь-що інше у грі, одразу доступне українською мовою.

Також у World of Tanks запровадили новий матчмейкер, розроблений з нуля для швидших черг, збалансованіших команд і більш динамічних боїв.

Ще одним нововведенням став PvE-івент “Операція Boiling Point”, розроблений Wargaming Kyiv. Він пропонує сюжетне тло для появи танків XI рівня та дозволяє гравцям випробувати три різні машини на новому полі бою — Nordskar, скандинавській мапі, створеній київською командою.

Wargaming зазначає, що запуск такого масштабу заслуговує на відповідну винагороду, тож гравці отримують подарунки просто за вхід у гру. Ветерани, які грали у World of Tanks до виходу оновлення 2.0, отримають повну гілку досліджень та щедрий набір ресурсів: 2500 золота, 15 000 бонів, 10 мільйонів кредитів, 60 днів преміумакаунта та інше.

Новачки, які приєднаються після виходу 2.0, отримають дві повні гілки досліджень (рівні VI–X), три додаткові преміумтанки, 60 днів преміумакаунта, 6 мільйонів кредитів та інші бонуси для прискорення прогресу. Гравці, які вже мають усі машини рівнів VI–X, отримають від Wargaming ексклюзивні нагороди.

Детально дізнатися про всі зміни World of Tanks з виходом оновлення 2.0 можна на офіційному сайті гри.