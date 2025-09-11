World of Tanks побила власний рекорд онлайну з виходом оновлення 2.0

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

3 вересня 2025 року відбувся реліз оновлення 2.0 для World of Tanks, що стало найбільшим у 15-річній історії гри. Крім великої кількості нових танків, гра також отримала чималу кількість онлайну та встановила рекордні показники у Wargaming Game Center та Steam.

Як повідомляє Wargaming, піковий онлайн гри після виходу оновлення встановив рекордний показник — 413 399 одночасних гравців. Згідно зі статистикою SteamDB, World of Tanks встановила рекордний показник у Steam та 3 вересня зібрала 24 172 онлайну.

Wargaming каже, що оновлення сильно зацікавило гравців в ЄС, Північній Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Китаї. З моменту виходу понад 300 тисяч гравців відкрили нові танки XI рівня, з яких найпопулярнішими виявилися Taschenratte, KR-1, T803, Leopard 120 Verbessert та Hirschkäfer.

Нагадаємо, що оновлення 2.0 для World of Tanks вперше представило вже згадані танки XI рівня, удосконалений "Гараж" з усіма необхідними елементами для початку гри, новий матчмейкінг, PvE-івент "Операція Boiling Point", карту Nordskar та багато іншого.