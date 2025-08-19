World of Tanks 2.0 – найбільше оновлення в історії гри

Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

На події gamescom 2025 Opening Night Live студія Wargaming презентувала найбільше оновлення в історії своєї флагманської гри – World of Tanks 2.0.

У рамках оновлення World of Tanks 2.0 буде перероблено користувацький інтерфейс, він стане простіше та функціональніше. З'явиться новий гараж, нова система матчмейкінгу, нова скандинавська мапа Nordskar, над якою працювала київська команда Wargaming. Крім того, буде оновлено звук.

Але головне, у грі з'являться 16 нових танків XI рівня, кожен з унікальною ігровою механікою та новою системою прогресії. У майбутньому очікується ще більше машин. Під цю появу додано новий сюжетний PvE-івент: "Операція Boiling Point", що було розроблено командою Wargaming Kyiv. Крім того, буде проведено комплексний ребаланс понад 350 танків усіх рівнів для забезпечення чіткіших ролей та справедливішого геймплею.

"2.0 – це не просто оновлення, це наріжний камінь майбутньої еволюції гри, що визначатиме розвиток World of Tanks на роки вперед, – сказав Майкл Броек, Publishing Director West у World of Tanks. – Ми раді поділитися з нашими гравцями результатами важкої роботи команди протягом останніх двох років. Незалежно від того, новачок ви, досвідчений ветеран чи повертаєтеся у гру, з оновленням 2.0 це найкращий час, щоб грати у World of Tanks».

World of Tanks 2.0 стане доступним для усіх гравців вже 3 вересня 2025 року. І звісно ж, з повною українською локалізацією.