Токен родини Трампа впав у ціні вже у перший день торгів

Цифрові токени $WLFI криптовалютного проєкту сім'ї Дональда Трампа World Liberty Financial впали у вартості у перший день торгів — на початку їх вартість складала $0,33, але вже згодом впала до $0,26. Про це повідомляє Reuters.

Інвестори, що купували токени минулого року, проголосували у липні за те, аби виставити $WLFI на торги, що відкрило б доступ до їх продажу та купівлі та потенційно підвищило б вартість акцій, що належать сім'ї президента США. У відповідь на це World Liberty Financial заявила, що ранні інвестори можуть продати 20% своїх активів.

Згідно з даними GoinGecko, внаслідок падіння вартості загальна ринкова капіталізація $WLFI впала з найвищого показника у $9,4 мільярда в обід понеділка до $6,7 млрд станом на ранок вівторка. Торги відбуваються на найбільших світових біржах криптовалют, включно з Binance та Bybit.

Після запуску World Liberty у 2024 році родина Трампа заробила на проєкті близько $550 мільйонів. Представлені токени не були виставлені на продаж та натомість давали власникам право голосувати за певні зміни у бізнесі. Ранні інвестори заявляли, що найбільше у $WLFI їх цікавив зв'язок з Трампом та очікування, що вартість токена зросте завдяки його підтримці.