У Китаї пройшли перші "Олімпійські ігри роботів", участь у яких взяли понад 500 гуманоїдів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У Пекіні завершилися дебютні World Humanoid Robot Games — триденний турнір, де гуманоїдні роботи змагалися в олімпійських дисциплінах та побутових завданнях. Про це пише Engadget.

Понад 280 команд із 16 країн, серед яких США, Німеччина, Бразилія та Китай, вивели на арену своїх андроїдів. Більшість учасників представляли університети, але були й відомі гравці індустрії — зокрема Unitree та Fournier Intelligence.

Роботи змагалися у бігу, футболі, настільному тенісі, а також у практичних навичках — прибиранні та сортуванні ліків. Unitree стала беззаперечним лідером — золото у чотирьох забігах (100, 400, 1500 м та 4×100 м), де найвища зафіксована швидкість сягнула 4,78 м/с.

Для порівняння, світовий рекорд Усейна Болта на 100 м за 9,58 с. залишається для роботів недосяжним: найкращий час Unitree у цій дисципліні склав 33,71 с. Попри це, організатори наголошують — головна мета змагань не стільки швидкість, скільки тестування конструкцій та демонстрація можливостей.

Втім, до широкого впровадження таких андроїдів у повсякденне життя ще далеко. Частина роботів не змогла стартувати або сходила з дистанції через падіння чи технічні збої. Деякі моделі потребували заміни батарей або ручного втручання прямо під час виступів. Один робот навіть втратив "руку" у забігу, але фінішував під оплески глядачів.