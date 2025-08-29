Українська правда
Microsoft Word тепер автоматично зберігатиме нові документи в хмарі

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
29 серпня, 09:49
Microsoft оголосила про суттєві зміни у Word для Windows: тепер усі нові документи автоматично зберігатимуться у хмарі — зокрема в OneDrive чи іншому вибраному сервісі. Нововведення вже тестують учасники програми Microsoft 365 Insiders.

За словами менеджера продукту Рауля Муньйоса, мета змін — зняти з користувачів турботи про збереження файлів: "Тепер вам не доведеться хвилюватися, що ви втратите дані — будь-який новий документ зберігатиметься автоматично й буде доступний на Android, iOS чи у браузері".

Документи за замовчуванням отримуватимуть дату створення в назві, а користувачі зможуть змінити місце збереження або вимкнути автоматичний запис у хмару.

Проте зміни вже викликали дискусії: частина користувачів невдоволена, що для локального збереження файлів тепер потрібно робити більше кроків. Microsoft останніми роками активно просуває OneDrive, навіть використовуючи спливаючі вікна, щоб переконати людей увімкнути резервне копіювання у хмарі.

