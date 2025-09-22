Microsoft тестує функцію відеошпалер для робочого столу у Windows 11

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

В останніх тестових збірках Windows 11 компанія Microsoft додала підтримку відеошпалер. Користувачі зможуть встановити файли у форматах .mp4, .mkv та інших як зображення робочого стола.

Про це розповів інсайдер @phantomofearth, який знайшов відповідне нововведення у бета-версії Windows 11 для розробників (26x20.6690). Користувачі зможуть завантажити власне відео, яке відтворюватиметься щоразу, коли вони відкриватимуть робочий стіл.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26x20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Функція працює аналогічно до сторонніх програм, таких як Wallpaper Engine, а також власного рішення Microsoft — DreamScene, яке було частиною Windows Vista, але зникло у Windows 7, де замість відеошпалер запровадили слайдшоу.

Наразі, щоб активувати відеошпалери в бета-версіях Windows 11, користувачам потрібно увімкнути функцію з ідентифікатором 57645315 і перезапустити процес explorer.exe. Поки що неясно, чи буде ця функція включена у стабільне оновлення операційної системи й коли це може статися.

Нагадаємо, що крім відеошпалер Microsoft також тестує у Windows 11 ще одне нововведення — кнопку "Поділитися з Copilot" при наведенні на будь-яке відкрите вікно.