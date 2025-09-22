Microsoft тестує функцію відеошпалер для робочого столу у Windows 11

В останніх тестових збірках Windows 11 компанія Microsoft додала підтримку відеошпалер. Користувачі зможуть встановити файли у форматах .mp4, .mkv та інших як зображення робочого стола.
Про це розповів інсайдер @phantomofearth, який знайшов відповідне нововведення у бета-версії Windows 11 для розробників (26x20.6690). Користувачі зможуть завантажити власне відео, яке відтворюватиметься щоразу, коли вони відкриватимуть робочий стіл.
Функція працює аналогічно до сторонніх програм, таких як Wallpaper Engine, а також власного рішення Microsoft — DreamScene, яке було частиною Windows Vista, але зникло у Windows 7, де замість відеошпалер запровадили слайдшоу.
Наразі, щоб активувати відеошпалери в бета-версіях Windows 11, користувачам потрібно увімкнути функцію з ідентифікатором 57645315 і перезапустити процес explorer.exe. Поки що неясно, чи буде ця функція включена у стабільне оновлення операційної системи й коли це може статися.
Нагадаємо, що крім відеошпалер Microsoft також тестує у Windows 11 ще одне нововведення — кнопку "Поділитися з Copilot" при наведенні на будь-яке відкрите вікно.