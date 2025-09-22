У Windows 11 тестують нову кнопку для Copilot у панелі завдань

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Microsoft тестує ще одну кнопку Copilot у Windows 11. У свіжій збірці Insider Preview при наведенні курсора на відкрите вікно на панелі завдань з’являється опція "Поділитися з Copilot". Вона дозволяє передати вміст вікна до Copilot Vision, який аналізує зображення на екрані. Про це пише The Verge.

Функція працює з будь-якими застосунками й дозволяє, наприклад, швидко розібрати дані в Excel, впізнати об’єкт на фото чи отримати довідку про музику, що відтворюється. Copilot може не лише надати базову інформацію, а й розкласти складні теми на простіші кроки.

Microsoft підкреслює, що це експеримент, і кнопка може зникнути з майбутніх збірок залежно від відгуків користувачів. У тій самій версії Insider Preview з’явилася ще одна функція — переклад тексту на екрані через Copilot. Якщо виділити текст мовою, яка відрізняється від системної, користувач отримає підказку про переклад.

За останній рік компанія буквально наситила Windows кнопками Copilot — вони вже є у Paint, Notepad, на панелі завдань, у браузері Edge, на клавіатурах і навіть на корпусах деяких ПК. Новий експеримент лише підкреслює стратегію Microsoft — зробити Copilot доступним у будь-якому місці системи, навіть якщо користувачі не завжди цього прагнуть.

Хоча офіційно це позиціонують як спрощення доступу до ШІ‑функцій, така кількість кнопок Copilot виглядає радше нав’язливою, ніж корисною.