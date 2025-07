Windows 11 отримує оновлення з новими ШІ-функціями, зокрема Copilot Vision

Microsoft розпочала поетапне розгортання нових функцій на базі штучного інтелекту у Windows 11 для всіх користувачів. Основним нововведенням став Copilot Vision — інструмент, який дозволяє сканувати вміст екрана та ставити запитання про відкриті застосунки й вебсторінки.

Функція Copilot Vision доступна через застосунок Copilot і працює на всіх ПК з Windows 11. Вона дає змогу, зокрема, запитати, як покращити фото або виконати певне завдання, орієнтуючись на те, що бачить користувач на екрані.

На комп'ютерах Copilot Plus також з'явиться ШІ-агент, який допомагатиме знаходити потрібні розділи та зможе вносити зміни в систему — наприклад, увімкнути тихий режим або під'єднати Bluetooth-пристрій.

Ще одна функція, яка вдосконалює Copilot Plus ПК — Click to Do. Вона активується при натисканні клавіші Windows і лівої кнопки миші, дозволяючи швидко виконувати дії, як-от підсумовування тексту або створення документа в Word. Серед нових дій — тренування читання з Reading Coach, планування зустрічі в Teams і генерація тексту.

Крім цього, Copilot Plus ПК отримають нові функції в Paint (генератор наліпок та інструмент для вибору об'єктів), а також можливість покращення освітлення в Photos і створення "ідеального скриншота" за допомогою Snipping Tool.

Оновлення також додає нові функції без ШІ, зокрема піпетку кольорів у Snipping Tool і механізм автоматичного виправлення помилок, які спричиняють несподіване перезавантаження.

Microsoft зазначає, що всі нові можливості поступово з’являться протягом наступного місяця. Деякі з них уже доступні у попередньому оновленні Windows або через Microsoft Store.