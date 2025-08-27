У Windows 11 нарешті покращили якість аудіо Bluetooth-гарнітур під час дзвінків

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Однією з проблем безпровідного з'єднання у Windows 11 є падіння якості аудіо через Bluetooth під час підключення до дзвінка. Ця проблема спричинена особливостями Bluetooth Classic Audio, й щоб її розв'язати, Microsoft впроваджує функцію LE Audio, побудовану на основі Bluetooth Low Energy.

Bluetooth Classic Audio має два режими роботи — профіль розширеного розподілу звуку (A2DP) та профіль Hands-Free (HFP). У той час, як A2DP забезпечує високу якість звуку, він не дозволяє використовувати мікрофон. Своєю чергою HFP дозволяє ввімкнути мікрофон, але в обмін на це спричиняє проблеми з якістю аудіо.

Сучасна архітектура LE Audio, що замінить A2DP та HFP, використовує один профіль як для відтворення медіа, так і для голосового зв'язку. Для навушників та вкладишів використовуватимуть Telephony and Media Profile (TMAP). Для допоміжних слухових пристроїв, таких як слухові апарати та кохлеарні імпланти, використовується профіль доступу до слуху (HAP).

Застарілий стандарт HFP використовував частоту дискретизації 8 кГц, що призводило до гіршого звуку, попри те, що більшість Bluetooth-гарнітур вже підтримують покращене стиснення аудіо. Натомість LE Audio використовує вищу "надширокосмугову" аудіоточність із частотою дискретизації 32 кГц під час використання мікрофона у таких додатках як Teams чи Discord. Це дозволяє використовувати мікрофон без втрати якості.

Щоб скористатися перевагами нової функції, користувачам потрібна Bluetooth-гарнітура та ПК з Windows 11 із підтримкою LE Audio. Заразом система вимагає, аби на комп'ютері були встановлені останні оновлення Windows 11 версії 24H2 та аудіодрайверів.