У панелі завдань Windows 11 тепер є функція перевірки швидкості інтернету

Microsoft додала нову функцію у панель завдань Windows 11, що дозволяє користувачам швидко провести перевірку інтернет-з'єднання. Наразі нововведення доступне на каналах Canary, Developer та Beta. Про це повідомив інсайдер @phantomofearth.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

Подібна функція з’явилася й у вікні підключення до інтернету в контекстному меню швидких налаштувань. Кнопка відкриває вкладку в браузері та одразу запускає тест.

З недоліків цієї функції — Windows 11 для перевірки використовуватиме Bing. На жаль, поки що можливостей змінити бажаний сервіс для перевірки немає.

Нагадаємо, нещодавно Windows 11 також отримала функцію синхронізації буфера обміну з пристроями з Android, а також покращення темної теми системи та виправлення якості Bluetooth-аудіо під час використання мікрофона.

Заразом Windows 11 нещодавно вперше обійшла Windows 10 за популярністю, але наприкінці серпня знову почала втрачати позиції. Цьому не допомагає навіть те, що підтримка Windows 10 закінчується за місяць.