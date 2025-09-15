Українська правда
У панелі завдань Windows 11 тепер є функція перевірки швидкості інтернету

windows 11
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
15 вересня, 17:16
0

Microsoft додала нову функцію у панель завдань Windows 11, що дозволяє користувачам швидко провести перевірку інтернет-з'єднання. Наразі нововведення доступне на каналах Canary, Developer та Beta. Про це повідомив інсайдер @phantomofearth.

Подібна функція з’явилася й у вікні підключення до інтернету в контекстному меню швидких налаштувань. Кнопка відкриває вкладку в браузері та одразу запускає тест.

З недоліків цієї функції — Windows 11 для перевірки використовуватиме Bing. На жаль, поки що можливостей змінити бажаний сервіс для перевірки немає.

Нагадаємо, нещодавно Windows 11 також отримала функцію синхронізації буфера обміну з пристроями з Android, а також покращення темної теми системи та виправлення якості Bluetooth-аудіо під час використання мікрофона.

Заразом Windows 11 нещодавно вперше обійшла Windows 10 за популярністю, але наприкінці серпня знову почала втрачати позиції. Цьому не допомагає навіть те, що підтримка Windows 10 закінчується за місяць.

Софт Windows 11 Microsoft
