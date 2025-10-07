Українська правда
Microsoft впроваджує покращений темний режим у Windows 11

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
7 жовтня, 17:38
0

Microsoft випустила оновлення збірки Windows 11 для розробників, яке додає покращення темного режиму у "Файловий провідник". 

У серпневому оновленні Windows 11 для інсайдерів ці покращення були прихованими, але тепер їх офіційно відкрили для всіх користувачів тестових збірок. Ймовірно, згодом вони з’являться і в стабільній версії системи.

Оновлення розширює темний режим у "Файловому провіднику": тепер він доступний у вікнах дій, таких як копіювання, переміщення чи видалення файлів, а також в індикаторі прогресу. Крім того, темний режим застосували до вікон підтвердження, пропуску, перезапису файлів та інших подібних діалогів.

Microsoft ще належить довести темний режим у Windows 11 до повної реалізації, хоча вперше ця тема з’явилася ще у Windows 10 у 2016 році. Зокрема, "Панель керування", функції якої компанія поступово переносить до меню "Налаштування", досі не підтримує темну тему, як і деякі інші елементи системи.

Нагадаємо, що на початку жовтня Microsoft також офіційно випустила головне оновлення Windows 11 на 2025 рік — 25H2. Детальніше про нього можна почитати у нашому матеріалі. До цього компанія представила нову програму Windows AI Lab, що дозволить тестувати експериментальні функції штучного інтелекту.

Софт Windows 11 Microsoft
