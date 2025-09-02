Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Підключення мобільного пристрою до комп'ютера на Windows 11 отримає нову функцію — синхронізацію буфера обміну з Android. Microsoft вже тестує нову можливість у каналі для розробників, повідомляє Windows Latest.

Щоб нова функція запрацювала, користувачам потрібно увімкнути Access PC’s clipboard у налаштуваннях смартфона в розділі "Пристрої" та мати смартфон, прив’язаний через Phone Link до того ж облікового запису Microsoft. Крім того, слід активувати "Журнал буфера обміну".

Зображення: Windows Latest.

Виконавши ці кроки, скопійований на комп'ютері з Windows 11 вміст почне відображатися на Android пристрої. Ба більше, наразі нова функція не має обмежень щодо клавіатури смартфона й працює на GBoard та клавіатурі Samsung. Жодних додаткових дій для налаштування клавіатури робити не потрібно.

Зображення: Windows Latets.

Нагадаємо, раніше цього року Microsoft також випустила оновлення для Windows 11, що додає у меню "Пуск" інтеграцію зі смартфоном, яке розпочали тестувати ще минулого року. Це дозволяє швидко побачити останні сповіщення, файли та інформацію про пристрій, як-от рівень заряду. Крім того, компанія представила й кілька інших функцій.