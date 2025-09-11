За місяць до кінця підтримки: Windows 10 знову почала вигравати позиції у Windows 11

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У липні 2025 року Windows 11, майже за чотири роки після релізу, вперше обійшла за популярністю Windows 10, проте така тенденція трималася не довго. Згідно з даними StatCounter, стара операційна система Microsoft знову відновлює позиції, навіть попри те, що її підтримка закінчиться через місяць.

Станом на кінець липня частка Windows 11 підскочила до 53,5%, у той час, як Windows 10 впала на 10% до 42,8%. Ба більше, остання версія ОС Microsoft також випередила попередницю за часткою гравців Steam, що використовують її, й зараз 11 відповідає вже за 60,39% користувачів, допоки "десятка" займає лише 35,08%.

Станом на кінець серпня частка Windows 11 знизилася на 4%, а Windows 10 зросла на 2,7% і досягла 45,53%. Хоч це не офіційна статистика, сайт StatCounter збирає дані з понад 1,5 млн сайтів і 5,3 млрд переглядів сторінок по всьому світу, що дає великий обсяг інформації.

Причини такого падіння частки Windows 11 залишаються незрозумілими, особливо враховуючи, що ринок ПК активно зростає у 2025 році.

